Ricksen-biograaf komt met vervolgboek vol bizarre feiten: ‘Ricksen snoof en dronk terwijl hij ALS had’

Wat voor boek is het geworden?

Vincent de Vries: ,,Het is een bizar dagboek geworden van Fernando’s strijd tegen ALS. Vanaf het moment dat hij een vermoeden kreeg dat hij de ziekte had tot en met het moment waarop zijn urn zes jaar later wordt bijgezet in Sittard. Zijn weduwe Veronika en ik gaan het uitbrengen in de aanloop naar Wereld ALS Dag op 21 juni. Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting ALS.’’



Wanneer kreeg Ricksen het vermoeden dat hij ALS had?

,,Op 30 oktober 2013 maakte hij in het televisieprogramma De Wereld Draait Door bekend dat hij het waarschijnlijk had, een maand eerder vertelde hij mij al in het café dat er onderzoek had plaatsgevonden en dat de uitslag erop wees dat hij leed aan ALS. Hij wachtte op de uitslag van een second opinion. Op dat moment kende ik de ziekte alleen van bushokjes met posters waarop mensen werden afgebeeld met de tekst ‘Ik ben inmiddels overleden’.’’