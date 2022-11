Richairo Zivkovic weet droogte van Emmen én zichzelf eindelijk te doorbreken

Nadat hij al meerdere kansen om zeep had geholpen leek het weer hetzelfde liedje met Živković, maar na een uur spelen was het dan toch raak. Op aangeven van Keziah Veendorp schoot hij vanaf links met zijn linkervoet in de verre hoek raak. Eerlijk is eerlijk: doelman Ivor Pandur had dit doelpunt kunnen voorkomen, maar greep halfslachtig in.



Fortuna Sittard speelde het duel zonder spits Burak Yilmaz. De Turkse ster heeft in het nog prille seizoen al vijf gele kaarten verzameld, waardoor hij een duel met een schorsing moet toekijken. In de punt kreeg daarom oud-Emmenaar Paul Gladon de kans vanaf het begin.

Burak Yilmaz

Het Yilmaz-loze Fortuna werd in eigen huis teruggedrongen door FC Emmen, dat zoals wel vaker dit seizoen het betere van het spel had. De Drenten haalden in de eerste helft echter te weinig uit enkele dreigende momenten. Het ontbrak op zo’n 20 meter voor het doel simpelweg aan het maken van de juiste keuzes. Er werd bijvoorbeeld te vroeg geschoten of de passing is ondermaats.



Vlak voor rust speelde Emmen een overtal situatie wel goed uit, maar op enkele meters voor het doel schoot Richairo Živković de bal wild over. De spits kreeg in de punt van de aanval wederom het vertrouwen van trainer Dick Lukkien, maar leek dat opnieuw niet te kunnen terugbetalen met doelpunten. Hij stond tot vandaag in de competitie nog droog.

Volledig scherm Mohamed Bouchouari dacht de 0-2 te maken, maar zijn goal werd afgekeurd. © Pro Shots / Johan Manders

Na de onderbreking liet Živković wederom een mooie mogelijkheid liggen. Even later legde Živković iedereen het zwijgen op door eindelijk maar toch te scoren. Ondertussen floot het publiek Fortuna uit vanwege het zwakke spel, waarbij vooral Oğuzhan Özyakup Limburgs gemor op zijn dak kreeg. Het elftal van trainer Julio Velázquez zat totaal niet in de wedstrijd en leek een kwartier voor tijd verslagen door een goal van rechtsback Mohamed Bouchouari, maar de VAR zag dat het doelpunt in buitenspelpositie werd gemaakt.



Tot afgrijzen van Yilmaz, die op de tribune zich groen en geel ergerde, bleef Fortuna de gehele wedstrijd ondermaats. In de slotfase nam de druk op het doel van de gasten wel toe, maar de Emmenaren overleefden nog enkele hachelijke situaties en hielden zo voor de tweede keer op rij de nul.

Door de zege steeg Emmen naar de zestiende plaats op de ranglijst, ten koste van SC Cambuur.

