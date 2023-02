Resultaat Oranje staat voorop bij Andries Jonker: ‘Spelen op de punten, oftewel lelijk winnen’

Terugkijkend op de wedstrijd van vrijdag waren Groenen (28) en Jonker (60) het met elkaar eens: ,,We moeten meer scoren.” Het kenmerkt de ploeg die het moet doen zonder afmaker Vivianne Miedema, die mogelijk ook het WK mist. ,,Vivianne mis je altijd, maar er zijn genoeg meiden die het kunnen opvangen,” stelt Groenen, die met name onder de indruk is van het niveau van Fenna Kalma.

Quote Het belang van winnen moet voorop worden gesteld. Het wordt dan spelen op de punten, oftewel lelijk winnen. Andries Jonker

Na het teleurstellende EK in 2022 is Oranje erop gebrand het beter te doen en volgens de middenvelder ligt dat ook aan de verjongde selectie: ,,Er is sprake van nieuw elan, de leeftijdsgroepen zetten druk op elkaar. Er zit pit in deze groep om het goed te doen op het WK.”

Groenen is sinds deze interlandperiode de trotse derde aanvoerder van de Leeuwinnen: ,,Ik vind het heel cool dat Andries mij vroeg. Het is gaaf om mee te maken.” Ze hoeft niet per se de eerste aanvoerder te worden: ,,Als het kan is het leuk. Gebeurt het niet, dan is het zo.”

Revancheren

Oranje wil zich morgen revancheren. ,,In de wedstrijdbespreking zijn de oplossingen nadrukkelijk besproken", zegt Jonker. ,,We moeten slimmer zijn en de bal in de ploeg houden. Het belang van winnen moet voorop worden gesteld. Het wordt dan spelen op de punten, oftewel lelijk winnen.”

Afgelopen vrijdag zei de bondscoach na de wedstrijd dat het verval na de eerste zestig minuten groot was. Uitgerekend op het moment dat Jonker drie wissels doorvoerde, onder anderen aanvoerder Sherida Spitse viel in. Desondanks heeft Jonker vertrouwen in de selectie: ,,Ik heb het met de meiden individueel en in de groep besproken. Dezelfde meiden trainen uitstekend. Dat niveau moeten ze ook in de wedstrijd laten zien. Dán zijn ze een goede international.”

Maar het lag ook aan de speelsters die al in het veld stonden, vindt de trainer. ,,De ervaren internationals moesten ook meer de leiding nemen in het veld.”

Volledig scherm De Oranje Leeuwinnen tijdens een training op Nederlandse bodem. © ANP

Slechte videoverbinding en ambiance Groenen kwam ook nog terug op het lege stadion en de slechte beeldkwaliteit voor de tv-kijkers. ,,Zelf heb ik er geen last van, we zijn hier om ons voor te bereiden op het WK. Het liefst speel ik voor uitverkocht huis. Mijn ouders zeiden dat het niet prettig was om te zien.” Jonker vond het veld en de ambiance ‘bedroevend’, maar: ,,We moeten niet zeuren en gewoon voetballen.”

Naast de wedstrijden staat deze interlandperiode in het teken van teambuilding. Jonker had een mooie activiteit geregeld. ,,Soms moet je wat onverwachts doen", zei Jonker. ,,We waren te gast bij de Koninklijke Marine, mét een reden. Ik wilde de speelsters laten zien wat er gebeurt als je op elkaar aangewezen bent. Je moet elkaar vertrouwen, er is in een groep sprake van een hiërarchie. Uiteindelijk draait het op zo'n toernooi om een optimale samenwerking.”