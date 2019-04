Restant in Zwolle: kan PEC nederlaag nog voorkomen tegen FC Groningen

Schöne wil nu ook naar de finale met Ajax

8:56 Als je Lasse Schöne vraagt naar de kansen voor Ajax op een plaats in de finale van de Champions League, dan is de middenvelder best positief. ,,Als wij ons beste niveau halen, dan is Tottenham Hotspur wel een tegenstander die ons kan liggen", blikt hij vooruit op de halve eindstrijd met de club uit Londen.