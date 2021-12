Respect bij PSV voor FC Utrecht: ‘Wij zijn gewaarschuwd’

,,We bekijken na de training van vrijdag hoe zij zich voelen en besluiten dan”, zei Schmidt. ,,Maar ze hebben nu een week meegetraind.” Philipp Max is ook dicht bij een rentree, maar zal tegen FC Utrecht sowieso niet starten. ,,Hij keert terug van corona en we hebben helaas wat ervaring met dit soort situaties”, aldus Schmidt. ,,Philipp heeft deze week nog niet aan alles mee kunnen doen en we zullen bekijken of het zin heeft om hem in de selectie op te nemen, wellicht voor een korte invalbeurt. We zijn blij dat hij er weer is.”

Lees ook Kan FC Utrecht zonder Sylla eindelijk eens resultaat boeken bij PSV?

Of Gakpo, Teze en Madueke tegen FC Utrecht wel kunnen starten? ,,We moeten op een goede manier kijken hoe we hen terug kunnen brengen voor de laatste periode van dit kalenderjaar”, zei Schmidt erover. ,,Meestal is er iets meer dan een week nodig, maar ook in wedstrijden is het mogelijk om weer inhoud op te doen.”

Zahavi en Thomas nog weg

Bij PSV trainen ook Maxi Romero (spits), Vincent Müller (reservedoelman) en Richard Ledezma (middenvelder) weer mee. Romero is nog wel individueel actief, na een liesprobleem. Ledezma kan waarschijnlijk komende week zijn rentree bij Jong PSV maken en Müller was maar kortstondig ziek. Alleen Ryan Thomas (na de winterstop, knieblessure) en Eran Zahavi (begin 2022) zijn voorlopig nog uit de training.

Schmidt sprak vrijdag met respect over tegenstander FC Utrecht, waarvan PSV thuis liefst 26 keer op rij won in de eredivisie. ,,Ze hebben het tegen de goede ploegen in de competitie goed gedaan en bijvoorbeeld gewonnen van Ajax en Feyenoord. Daarom zijn wij gewaarschuwd. Tegelijkertijd hebben wij in de afgelopen wedstrijden een goed niveau gehaald en als we dat weer doen, kunnen we deze wedstrijd winnend afsluiten. Natuurlijk frustreerde het afgelopen zondag dat we niet wonnen, want dat hadden we wel verdiend. Daarbij is het belangrijk om niet alleen de uitslag te analyseren, maar ook de onderliggende prestatie.”

Bekijk hieronder onze video's over PSV.