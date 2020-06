Rentree Robben leidt tot topdrukte bij Groningen

,,Vanwege de grote belangstelling voor seizoenkaarten hebben wij problemen met de online kaartverkoop. Er wordt hard aan gewerkt! We hopen op begrip", schrijft de club bij een foto van Robben, met in z'n handen een shirt van Groningen. Vrijdag stond de teller op zo'n 8000 verkochte seizoenkaarten.



De aanvaller uit Bedum werd als 12-jarig jongetje opgenomen in de jeugdopleiding van de noorderlingen. Vier jaar later, in december 2000, debuteerde Robben in de hoofdmacht. De linksbuiten maakte al snel zoveel indruk, dat PSV hem in 2002 aantrok. Robben werd kampioen in Eindhoven en vulde zijn erelijst verder bij Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Vorig jaar nam hij afscheid van het profvoetbal.



Robben werd onlangs weer gesignaleerd op het trainingscomplex van Bayern. Naar eigen zeggen om fit te blijven, maar hij bleek aan een rentree te werken. Morgen geeft Robben op een persconferentie in het stadion een toelichting op zijn terugkeer op de velden.