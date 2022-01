René en Willy fileren Makkelie na zijlijnincident PSV-Ajax: ‘Hij had zelf kunnen kijken’

,,Volgens mij was de bal over de lijn”, begon René maandagochtend zijn relaas in het radioprogramma ‘Wakker!’ op Omroep Brabant. ,,Als je het moment op tv ziet en je ziet de beelden van de videoscheidsrechter, dan denk je: die bal is uit. Maar je hebt te maken met de bolling van de bal en dergelijke. Ik vond het echter laf van Makkelie dat hij niet de verantwoordelijkheid nam om zelf te gaan kijken naar de beelden en zelf te zeggen of de bal volgens hem wel of niet over de lijn was. Dat vond ik een minpunt, van een sowieso zwak leidende Makkelie.”

Willy van de Kerkhof valt zijn tweelingbroer bij. Volgens hem was de bal duidelijk over de lijn. ,,Honderd procent. Voor mij was hier geen discussie over mogelijk. Makkelie had zelf kunnen kijken naar de beelden. Natuurlijk is het moeilijk te beoordelen, maar als je de beelden ziet... Ik heb zondag honderden appjes ontvangen met foto’s van de hele mikmak. Op basis daarvan moet je toch constateren dat de bal helemaal over de lijn was. Dan had er een ingooi gegeven moeten worden.”