Regenboog-gekleurd Telstar en FC Volendam zetten zich in voor meer LHBTI-acceptatie

Door Dennis van Bergen



‘Groots klein zijn’, noemt voorzitter Pieter de Waard het altijd, de rol die Telstar vervult in de voetbalwereld. Veel meer nog dan met glorieuze sportieve successen, onderscheidt zijn club zich vanwege z’n oog voor maatschappelijke kwesties. Afgelopen week stuntten de ‘Witte Leeuwen’ nog door bondscoach Louis van Gaal eenmalig te strikken als trainer. Onder zijn leiding haalde de eerstedivisionist tijdens de met 1-0 gewonnen ontmoeting met koploper Jong AZ ruim 76.000 euro binnen voor diverse goede doelen. Op 15 oktober, de dag van de thuiswedstrijd tegen FC Volendam, zullen de nationale en internationale ogen vermoedelijk opnieuw gericht zijn op sportpark Schoonenberg. Beide clubs hullen zich die dag in speciaal ontworpen regenboogtenues. Dit om aandacht te vragen voor de LHBTI-gemeenschap. ,,Telstar is een club waar we nooit onderscheid maken tussen mensen en waar iedereen van harte welkom is”, zegt De Waard. ,,Dat gaan we die dag nog eens extra onderstrepen.”

Quote Helaas is het nog steeds nodig om hier de aandacht op te vestigen. Jan Smit

Bij alle wedstrijden in de ere- en eerste divisie wordt in het bewuste weekeinde stilgestaan bij de zogenoemde All Together Challenge, een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij onder meer alle aanvoerders van de clubs een regenboogband dragen. Maar Telstar en FC Volendam gaan dus een stapje verder door hun volledige tenues elementen te geven van de regenboog, symbool van LHBTI-acceptatie. ,,Dat doen we omdat we voorop willen lopen, dat we uit willen stralen dat het niet uitmaakt wat je bent, maar wie je bent”, stelt Jan Smit, vice-voorzitter van FC Volendam. ,,Helaas is het nog steeds nodig om hier de aandacht op te vestigen.”

De zanger doelt onder meer op de bekladding van de sportschool van Paul van Dorst, voorzitter van de Roze Kameraden, de onlangs opgerichte LHBTI-supportersclub van Feyenoord. En ook in het van oudsher conservatieve Volendam, woonplaats van Smit, laat de acceptatie van onder meer mensen met een dergelijke achtergrond nog weleens te wensen over. Smit: ,,FC Volendam is in alle opzichten in ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan onze plannen voor een nieuw stadion, dat het uiterlijk van een schip moet krijgen. We vinden dat we ook op maatschappelijke vlak vooruitstrevend moeten zijn. Als we ook maar één procent kunnen bijdragen aan minder uitsluiting van mensen in de sport, zou ons dat al voldoening geven.”

Quote Ik vind het bizar dat je een getuigenis moet afleggen van je geaardheid. Pieter de Waard

De Waard kan dit alleen maar beamen. Hij is niet alleen de meest kleurrijke voorzitter van Nederland, hij is ook de meest uitgesproken bestuurder. Dat blijkt maar weer in aanloop naar ’s werelds eerste wedstrijd tussen twee teams in regenboogtenues. ,,Vanwege mijn liefde voor kleding - schoenen met name - en vanwege het feit dat we bij Telstar zorg voor gelijkheid en diversiteit hoog hebben zitten, zei Telstar-volger Leo Driessen ooit dat ik de eerste vrouwelijke voorzitter van het betaald voetbal ben”, zegt hij. ,,Door mijn uiterlijk vertoon word ik regelmatig gevraagd of ik homoseksueel ben. Mijn antwoord is steevast dat ik het niet weet, omdat ik tot op heden uitsluitend seks consumeer zoals de traditioneel geaarde mens dat doet. Los daarvan vind ik het bizar dat je getuigenis moet afleggen van je geaardheid. Daarom leveren De Witte Leeuwen graag een bijdrage.”

De Waard hoopt dan ook dat de Noord-Hollandse derby van 15 oktober, net als afgelopen vrijdag tijdens Telstar-Jong AZ, weer een volgepakt sportpark Schoonenberg oplevert. En, voegt hij eraan toe: ,,Neem je mooiste zelf mee.”

