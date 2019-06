Recordtiener De Ligt verslaat Messi en Neymar

Inmiddels is de nog altijd maar negentienjarige De Ligt niet meer weg te denken naast Virgil van Dijk in het hart van de Oranje-defensie. Gisteravond speelde hij alweer zijn veertiende interland op rij en zijn zestiende in totaal. Voor de tweede keer op rij (na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland) kwam hij tot scoren en hij kan zondag een fraai record overnemen van Ernie Brandts. De Ligt is zondag 19 jaar en 301 dagen oud en kan de jongste Oranje-international ooit worden in de finale van een officieel toernooi. Dat is nu nog Ernie Brandts (22 jaar en 142 tegen Argentinië in 1978).