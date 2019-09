Record Dillen nog ver weg, maar Malen al wel in voetsporen Van der Kuijlen

Het eredivisierecord van Coen Dillen is nog ver weg, maar als Donyell Malen in dit tempo doorgaat met scoren komt hij dit seizoen rond de 40 goals uit.

PSV-spits Dillen was in het seizoen 1956-1957 goed voor het onovertroffen aantal van 43 treffers. Malen is topscorer van de eredivisie met zeven goals uit de zes wedstrijden. Houdt hij dat gemiddelde vast, dan komt hij op meer dan 39 goals uit.

Zo ver is hij nog lang niet, maar Malen trad met zijn doelpunt tegen Ajax al wel in de voetsporen van een andere PSV-icoon. Malen heeft namelijk de laatste zes doelpunten van PSV gemaakt. De laatste speler die dat presteerde namens de Eindhovenaren was Willy van der Kuijlen. Tussen december 1967 en maart 1968 maakte de eredivisietopscorer aller tijden in vijf duels zelfs zeven goals zonder tussenkomst van een andere PSV-doelpuntenmaker.

Volledig scherm Willy van der Kuijlen (l) in actie tegen FC Amsterdam. © ANP

Malen werd bovendien de eerste PSV-speler die in vijf opeenvolgende thuiswedstrijden in de eredivisie scoorde sinds Luuk de Jong, die van september tot en met december 2018 zes duels op rij scoorde. Met zijn zevende competitiegoal evenaarde hij Dries Mertens, de laatste PSV-speler die (in het seizoen 2011-2012) zeven keer scoorde in de eerste zes wedstrijden.

Malen is dit seizoen niet te houden. De spits staat na 14 officiële wedstrijden voor PSV op 11 goals. Hij was ook al vier keer trefzeker in Europees verband. En tussen de bedrijven door scoorde hij – uiteraard - ook bij zijn debuut voor het Nederlands elftal in en tegen Duitsland (2-4).