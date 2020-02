Rechts, links, achterin, voorin: Emanuelson speelt overal

Linkspoot Urby Emanuelson, alweer 33 jaar, was gisteren tegen Go Ahead Eagles (1-4) de rechter centrale verdediger bij FC Utrecht. Toen John van den Brom jongeling Tommy St. Jago liet invallen, schoof Emanuelson op naar de linksbuitenpositie. Een symbolische positiewissel in de carrière van Emanuelson. Hij glimlacht. ,,Ja, dat was een rare switch. Die jongens zeiden het in de kleedkamer ook allemaal. ‘Dat soort dingen gebeurt ook echt alleen bij jou.’”



Voor zo ver bekend stond Emanuelson nooit rechtsback of in de spits en nee, was hij ook nooit doelman. Verder heeft hij alle posities wel gehad. Na gisteren dus ook die van rechter centrale verdediger. ,,Ik ben gewend om op zo veel posities te spelen, dan kan dit er ook wel bij”, aldus Emanuelson. ,,Het is weer een beetje anders dan linker centrale verdediger, waar ik bijvoorbeeld in Ajax onder 19 jaar vaak speelde met een sloper naast me. Maar het ging redelijk.”



Twee weken geleden tegen VVV-Venlo had Van den Brom hem nog nodig op het middenveld. Na de winterstop dient Emanuelson als een soort manusje-van-alles. ,,Maar door Urby een noodverband te noemen, doe je hem tekort”, vindt Van den Brom, die zijn ploeg ongeschonden uit het duel met Go Ahead Eagles zag komen. ,,Ik geniet van hem. Zijn multifunctionaliteit. Hij is zo goed aan de bal. Tegen Willem II zondag zou je weer voor meer een verdediger kunnen kiezen. Al zeg ik niet dat Urby niet speelt, want eigenlijk kan je bijna niet om hem heen op de manier waarop hij nu speelt.”