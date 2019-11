‘Reacties op racisme waren nooit zó heftig, dat is een goed signaal’

Door Lisette van der Geest



,,Dat racisme diepgeworteld is in ons mooie land is een gegeven. Het is daarom nu niet meer de tijd om ons af te vragen of dat zo is, maar het is nu tijd om ons te richten op oplossingen’', zo luidt een deel van het uitgebreide statement dat Edgar Davids woensdagavond op sociale media plaatste.