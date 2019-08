‘Reactie van het publiek doet me goed, laat dat duidelijk zijn’

,,Dat doet me goed natuurlijk, laat dat duidelijk zijn”, zei Ziyech, die in het verleden een tijdlang een moeizame verhouding had met de eigen supporters, na de eenvoudige 5-0-zege op FC Emmen bij FOX Sports. ,,Ik voel me goed hier bij Ajax, dat ruil ik niet zomaar in voor iets anders. Vorige week wist ik al vrijwel zeker dat ik hier zou blijven.”

,,We hebben een heel leuk team en dat weet iedereen. Wat we afgelopen seizoen hebben gepresteerd willen we proberen nog een keer te doen”, zegt Ziyech, die weet dat dan dinsdag in ieder geval afgerekend moet worden met PAOK in de derde voorronde van de Champions League. ,,Het mag niet mis gaan en dat weten we. We gaan er alles aan doen om naar de volgende ronde te gaan.”