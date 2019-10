Razendsnelle 4-0 Ajax, Gravenberch in voetsporen Seedorf en Fer’s Klassiekersyndroom

• Feyenoord heeft al jaren weinig te zoeken in de Arena. Al voor de derde keer op rij werd er niet gescoord in De Klassieker - tussen maart 1996 - mei 1999 gebeurde dat voor het laatst (toen vier keer op rij).



• Ryan Gravenberch (17 jaar en 164 dagen) is de op twee na jongste Ajacied in De Klassieker in de Eredivisie. Alleen Clarence Seedorf (17 jaar en 38 dagen) en Gerald Vanenburg (17 jaar en 80 dagen) waren jonger.



• Leroy Fer werd na een uur uit zijn lijden verlost. Hij won geen enkele van zijn acht voorgaande Klassiekers (G2-V6) en zal deze ook niet winnend afsluiten. Alleen Giovanni van Bronckhorst (G3-V8) en Georginio Wijnaldum (G3-V6) speelden meer Klassiekers zonder er ook maar één te winnen.



• Nicolás Tagliafico, maker van de 2-0, is de tweede Argentijn met een eredivisiegoal in De Klassieker. Mauro Rosales was op 14 november 2004 de enige andere Argentijnse doelpuntenmaker, ook namens Ajax. Met Tagliafico en Neres (3-0) scoorden er voor het eerst twee Zuid-Amerikanen in een Klassieker.



• Voor Feyenoord was het de snelste achterstand van twee doelpunten in de Eredivisie sinds 17 februari 2013, toen PEC Zwolle al na zes minuten 2-0 voor kwam. Feyenoord kwam toen nog terug, maar verloor wel (3-2).