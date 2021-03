Rapportcijfers Oranje | Daley Blind greep op tijd in, goed gevoel Memphis Depay

Video Raiola bekriti­seert Qa­tar-statements: ‘Gaan we eredivisie ook staken tot toeslagen­af­fai­re is opgelost’

29 maart Spelers gebruiken voor een statement over de mensenrechtenkwestie in WK-land Qatar is ‘geen politiek spel’ dat op hun schouders terecht moet komen. Dat vindt Mino Raiola, de invloedrijke spelersmakelaar van onder anderen Erling Haaland, Matthijs de Ligt en Zlatan Ibrahimovic.