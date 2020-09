Rapportcijfers: Giakoumakis, Veerman en Gakpo blinken uit, Kemper en Van Leer scoren onvoldoende

RapportcijfersDe eredivisie is na een halfjaar eindelijk weer begonnen. Wie waren in de eerste speelronde van het seizoen 2020/2021 de uitblinkers? En welke spelers scoorden een onvoldoende? Bekijk hier alle rapportcijfers.

Met een hattrick voor VVV is Georgios Giakoumakis de grote man van het weekeinde. Hij is topscorer én kreeg een 8 voor zijn optreden. Ook Silvester van der Water van Heracles kwam op het scorebord en speelde een belangrijke rol in de winst van zijn ploeg. Joey Veerman was de absolute vormgever voor Heerenveen een kreeg ook een 8. Cody Gakpo en Sergio Padt waren de uitblinkers tijdens Groningen-PSV en werden beoordeeld met een 8.



ADO Den Haag-verdediger Boy Kemper beleefde juist een weekeinde om snel te vergeten. Verloren, een rode kaart en dat in de eerste wedstrijd voor zijn club. Hij kreeg een 3 voor zijn optreden. Met een 4 deed Sparta-keeper Benjamin van Leer het tegen Ajax niet veel beter.

Heerenveen – Willem II 2-0

Heerenveen: Mulder 7; Floranus 6,5, Dresevic 6 (Akujobi 6), Bochniewicz 7,5, Woudenberg 7; Kongolo 7, Veerman 8, Batista Meier 7 (74. Hajal -); Van der Heide 6,5, Veerman 6, Driouech 6 (72. Dewaele -)

Willem II: Ruiter 7,5; Saddiki 4,5 (86. Dahlhaus -), Holmen 7, Nelom 6, Kohn 7,5 (75. Gladon - ); Saglam 6 (86. Spieringhs -), Trésor 5,5, Llonch 7; Nunnely 5,5, Pavlidis 6, Köhlert 5,5 (58. Van den Bogert 6)

Scheidsrechter: Martens 7

Man of the match: Joey Veerman was de grote man op het middenveld van Heerenveen. De Volendammer had allerlei hoogstandjes in petto en voorzag de voorste aanvalslinie van Heerenveen van de nodige kansen.

Volledig scherm Joey Veerman. © BSR Agency

PEC Zwolle – Feyenoord 0-2

PEC Zwolle: Zetterer 5,5; Van Wermeskerken 6, Kersten 7, Van Polen 6, Paal 5; Huiberts 5, Lam 6, Drost 6, Leemans 5 (60. Saymak -); Ghoochannejhad 5, Van Duinen 5 (74. Reijnders -)

Feyenoord: Bijlow 7,5; Nieuwkoop 6 (81. Johnston -), Geertruida 6,5, Senesi 7, Haps 6; Diemers 7,5, Fer 6, Kökcü 6 (85. Toornstra-); Berghuis 7,5, Jørgensen 5,5 (82. Bozenik -), Linssen 5,5

Scheidsrechter: Nijhuis 6

Man of the match: Feyenoord-captain Steven Berghuis liet direct zijn grote waarde zien voor de club door twee te scoren tegen PEC Zwolle. Vorig seizoen maakte Berghuis ook al de eerste goal van het seizoen voor Feyenoord.

Volledig scherm Steven Berghuis. © Pim Ras Fotografie

FC Twente – Fortuna Sittard 2-0

FC Twente: Drommel 7, Ebuehi 7 (74. Markelo -), Pleguezuelo 7,5, Schenk 7,5, Oosterwolde 7; Brama 7, Roemeratoe 6,5, Bosch 6,5 (90. Zerrouki -), Cerny 6,5(74. Lamprou -), Danilo 6,5 (63. Jeremejeff -), Menig 7 (74. Van Leeuwen -)

Fortuna Sittard: Koselev 5; Rota 6, Ninaj 5 (63. Cox 6), Janssen 5, Cox 5.5; Rienstra 5 (72. Semedo -), Seuntjens 6, Smeets 6,5; Flemming 5, Polter 5,5 en Hansson 5 (84'. Sambou -)

Scheidsrechter: Lindhout 7

Man of the match: Julio Plegezuelo is de nog enige overgebleven Spanjaard bij FC Twente. In de seizoenouverture tegen Fortuna was hij direct belangrijk en bleek hij een stabiele kracht in de verdediging.

FC Emmen – VVV-Venlo 3-5

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 6,5, Araujo 5, Veendorp 5 (90. Bakker -), Caner Calan 7,5; Tibbling 6, Chacon 5,5, Laursen 6, Peña 6, De Vos 6,5 (88. Sidibé -); Kolar 6,5

VVV-Venlo: Kischbaum 5,5; Pachonik 6, Gelmi 5,5, Kum 6,5, Schmitz 5,5; Linthorst 6, Post 5,5, Van Crooij 5,5; Hupperts 5 (62. Janssen -), Giakoumakis 8 (87. Arias -), John 6,5

Scheidsrechter: Mulder 5

Man of the match: Georgios Giakoumakis beleefde een droomdebuut bij VVV. De Griek scoorde in zijn eerste duel in de eredivisie direct een hattrick en lijkt een gegadigde om beroemde landgenoten als Nikos Machlas, Giorgios Samaras en Vangelos Pavlidis op te volgens als veel scorende Grieken in de eredivisie. Hij is sowieso de zevende eredivisiespeler ooit die een hattrick scoort bij zijn debuut.

Volledig scherm Georgios Giakoumakis. © BSR Agency

Heracles Almelo – ADO Den Haag 2-0

Heracles Almelo: Blaswich 6; Breukers 7, Pröpper 6,5, Knoester 6,5 Hardeveld 6,5; Kiomourtzoglou 6, Bijleveld 6,5, Vloet 6,5; Van der Water 8, Szöke 5,5 (63. Bakis -)

ADO Den Haag: Koopmans 6,5; Van Ewijk 4,5, Bijen 5, Pinas 4,5, Kemper 3; Ratiu 5 (56. Catic 5,5), Rigo 5 (63. Goossens -), De Boer 5,5, Bourard 4,5 (63. Ould-Chikh -); Arweiler 5 (74. Amofa -), Kramer 5, Burgzorg 5 (63. De la Torre -)

Scheidsrechter: Van der Eijk 6

Man of the match: Sylvester van der Water was verreweg de beste man van het veld in Almelo. Hij was goed voor een treffer én een assist.

Sparta – Ajax 0-1

Sparta: Van Leer 4; Fortes 6, Vriends, 6,5, Heylen 7, Pinto 6 (83. Beugelsdijk -); Harroui 6,5 (78. Abels), Auassar 6, Smeets 5,5 (66. L. Duarte -), D. Duarte 5 (46. Emegha 6); Thy 4,5 (46. Gravenberch 6), Rayhi 6

Ajax: Onana 7; Mazraoui 5,5 (84. Timber -), Schuurs 6,5, Blind 6,5, Tagliafico 5; Alvarez 5, Gravenberch 5,5; Antony 7,5 (75. Neres -), Promes 5,5 (84. Traoré -), Tadic 5; Labyad 5 (33. Dest 6)

Scheidsrechter: Kamphuis 5,5

Man of the match: Nieuwkomer Antony bezorgde Ajax direct de winst in zijn eerste wedstrijd voor de club. Bij het verder matige Ajax was de Braziliaan sowieso de gevaarlijkste man.

Volledig scherm © ANP

FC Groningen – PSV 1-3

FC Groningen: Padt 8; Dankerlui 5,5, Dammers 5,5, Itakura 6, Van Hintum 5 (83. Joosten -); Lundqvist 6 (81. Postema -), Matusiwa 6, Robben 6 (30. Suslov 5,5), Van Kaam 6 (85. El Messaoudi -); El Hankouri 6 (81. Poll -), Strand Larsen 6

PSV: Mvogo 5; Dumfries 7, Teze 7, Boscagli 7, Max 7 (90. Viergever -); Rosario 7, Thomas 6,5 (51. Hendrix 6,5), Mauro 6,5 (71. Ihattaren -), Gakpo 8; Malen 7 (90. Bruma), Lammers 6,5 (51. Madueke 7,5)

Scheidsrechter: Gözübüyük 7

Man of the match: Niet Arjen Robben maar Cody Gakpo werd de man van de wedstrijd tussen PSV en Groningen. Hij was met twee treffers belangrijk voor PSV en lijkt goed te passen in de nieuwe tactiek die PSV speelt onder trainer Roger Schmidt. Gakpo is nu de eerste geboren Eindhovenaar sinds Otman Bakkal die voor de club tien doelpunten of meer heeft gemaakt.

Volledig scherm Cody Gakpo. © BSR Agency

RKC – Vitesse 0-1

RKC: Lamprou; Bakari 6, Touba 6,5, Nieuwpoort 6, Wouters 7 (82. Lutonda -); Van der Venne 5,5 (55. Olsak 6), Anita 7,5, Tahiri 6; Efmorfidis 5,5 (70. Sow -), Stokkers 5,5 (70. Min -), Daneels 6 (82. El Haddouti -)

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 6, Bazoer 6,5, Rasmussen 6; Dasa 6, Bero 6, Tannane 6,5, Bruns 6 (85. Broja -), Wittek 6; Openda 5,5 (65. Buitink -), Darfalou 6,5 (75. Touré -)

Scheidsrechter: Van de Graaf 7

Man of the match: Hij kon zijn ploeg niet behouden voor een nederlaag, maar oud-international Vurnon Anita bekroonde zijn terugkeer in de eredivisie met een fraai optreden en een 7,5.

Volledig scherm Vurnon Anita. © ANP