Rampseizoen PSV compleet na nieuwe afgang in bekertoernooi

Door Maarten Wijffels



Het maakt inmiddels niet meer uit tegen wie PSV speelt. Of het nou Sporting Lissabon is, Sparta, VVV of NAC uit de Keuken Kampioen Divisie, bij de minste of geringste tegenslag stort de ploeg als een kaartenhuis in elkaar. Het woord sportieve crisis denkt niet eens meer de lading in Eindhoven. Het is zielig, beschamend en op geen enkele manier meer uit te leggen wat er allemaal gebeurt.



Bekijk hier de samenvatting van NAC-PSV (Premium)



Steeds als je denkt dat PSV niet dieper kan zinken, doet een kwaliteitsarm en karakterloos elftal toch weer een poging. Waar is de woede bij spelers die zo vernederd worden als gisteravond gebeurde in Breda? Natuurlijk deed NAC het fantastisch. Aangevuurd door 12.000 hartstochtelijk meelevende fans gaf die ploeg alles. De ereronde na afloop van de 2-0 zege leek op die van een ploeg die zojuist kampioen geworden was. En geef ze eens ongelijk.



In de eerste helft was de nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie al tamelijk simpel overeind gebleven, na 54 minuten nam NAC ‘gewoon’ brutaal de leiding in een gevecht dat zij wel met passie beleefden. Het begon met te makkelijk balverlies van PSV op de Bredase helft en met één pass in de diepte lag alles open. Aanvoerder Verschueren, de hele wedstrijd al een toonbeeld van karakter, sprintte diep, gaf een voorzet en zag Boussaid scoren. Het stadion ontplofte en vier minuten later veerde de meute nogmaals op. Nu leidde Boussaid, een van FC Utrecht gehuurde aanvaller, een rode kaart voor Baumgartl in. De centrale verdediger trok hem aan zijn shirtje, anders had Boussaid vrij op doel af gekund.

Volledig scherm Ivan Ilic. © ANP Sport Ooit kreeg Jetro Willems namens PSV al na één minuut rood in Breda. Maar dat was in een andere tijd. PSV had toen nog spelers als Andres Guardado in het elftal. De Mexicaan speelde die dag ‘gewoon’ voor twee man op linkshalf en linksback in een duel dat PSV met 0-2 won. Nu won NAC met die cijfers, omdat ook Ivan Ilic nog scoorde. Aan zijn treffer ging een blunder van die andere Duitse centrumverdediger van PSV, de stramme Schwaab, vooraf.

Hoe moet het nu nog verder in Eindhoven? De trainer is al weg. Er is een specialist in groepsdynamica aan de slag gegaan, Guus Hiddink denkt als adviseur mee en interim-coach Ernest Faber heeft de verantwoordelijkheid al bij de selectie gelegd.



De openingsfase was vanuit PSV-perspectief al meteen een kopie van afgelopen zondag in Venlo. In de eerste 10 minuten werd de kans al verspeeld om de klus zó veel makkelijker te maken. Was het in Venlo Steven Bergwijn die een open kans om zeep hielp, nu verzuimde Ihattaren vroeg te scoren. Het tienertalent schoot op de keeper na een aanval waarin Rosario, Hendrix en Bruma het voorbereidende werk deden.

Volledig scherm Ernest Faber. © BSR Agency

Hendrix was door trainer Faber in de basis gebracht om grip, controle en druk naar voren te krijgen op het middenveld. Die controle had PSV aanvankelijk nog wel even, maar het leidde weer tot weinig. In de laatste 30 meter van het veld heeft PSV chronisch last van een gebrek aan effectiviteit. En vooruit, soms ook van een gebrek aan geluk. Een balletje dat een keer nét goed valt. Maar eigenlijk verdient PSV dat geluk niet eens. Een elftal dat elk karakter ontbeert. En dat nu ook de laatste kans op een prijs heeft verknald.