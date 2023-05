Rampseizoen ADO Den Haag compleet: definitief geen play-offs na kansloze nederlaag bij Jong Ajax

Met nog twee speelronden te gaan heeft ADO 47 punten verzameld, zeven minder dan nummer acht VVV-Venlo. Zelfs als de Hagenaars de laatste twee wedstrijden van het seizoen tegen FC Dordrecht en Jong AZ winnend afsluiten, komt het tekort om een ticket voor de nacompetitie te bemachtigen. Voor ADO, vorig jaar nog verliezend finalist in de play-offs, eindigt het rampseizoen dan ook in mineur.

Jong Ajax was vanaf het eerste fluitsignaal de betere ploeg op De Toekomst. De thuisploeg domineerde en kreeg via met name Kristian Hlynsson kansjes om de score te openen, maar het bleef bij speldenprikjes. Na negentien minuten werd het overwicht echter alsnog uitgedrukt in een treffer. Sonny Stevens redde nog op een knal van Lorenzo Lucca, maar Hlynsson was alert om de openingsgoal binnen te tikken.

Rode kaart Rodriguez

Joël Zwarts kreeg tien minuten voor rust met het hoofd de kans om de stand gelijk te trekken, maar zijn inzet ging over. Aan de overkant was het wél raak. Uit een vrije trap kopte Donny Warmerdam de 2-0 op het scorebord. Daarmee leek het duel voor rust al beslist. Vlak na de onderbreking bracht captain Boy Kemper de spanning terug met een rake kopbal, maar doordrukken kon ADO niet. Vooral omdat rechtsback Guillem Rodriguez een doorgebroken Ajacied naar de grond trok en werd bestraft met rood.

Het Haagse verzet bleek vervolgens gebroken. Na een flitsende aanval schoot Hlynsson via de binnenkant van de paal zijn tweede treffer van de avond op het scorebord en gooide hij het duel nu echt in het slot. Mika Godts maakte het Haagse drama met de 4-1 twintig minuten voor tijd compleet. Thomas Verheydt deed met de 4-2 nog een duit in het zakje, maar zijn honderdste Keuken Kampioen Divisie-goal was er slechts een voor de statistieken.

Verrassingen in basis ADO

Advocaat verraste in zijn basisopstelling. Jordy Wehrmann speelde op 13 februari voor het laatst als invaller tegen FC Eindhoven en bleef sindsdien op de bank. In Amsterdam verscheen Wehrmann, net als Ajax-huurling Max de Waal, plotseling aan de aftrap. De door FC Basel begeerde Finn van Breemen zat juist op de bank, waardoor Tyrese Asante terugkeerde in de basisopstelling. Ook Ricardo Kishna moest het op bezoek bij zijn oude club doen met een reserverol.

PEC Zwolle lijdt duur puntenverlies in kampioensstrijd

Vanavond werd op nog drie velden in de Keuken Kampioen Divisie gevoetbald. Het meest opvallende was de nederlaag van PEC Zwolle bij Jong PSV. De Eindhovense beloften wonnen met 3-1, dankzij doelpunten van Jason van Duiven, Livano Comenencia en Simon Colyn. De nederlaag is een dure voor PEC Zwolle, want met nog twee duels te gaan heeft Heracles nu de koppositie overgenomen. Wel is de ploeg van Dick Schreuder al zeker van promotie naar de eredivisie.

Jong FC Utrecht en FC Den Bosch scoorden in hun onderlinge clash in De Galgenwaard niet, terwijl Jong AZ en TOP Oss in Wijdewormer met 1-1 gelijkspeelden.

