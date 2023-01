Ramiz Zerrouki bij FC Twente tijdig hersteld voor kraker tegen Ajax

Zerrouki zag afgelopen week een transfer naar Feyenoord mislukken. FC Twente wil de international van Algerije pas in de zomer verkopen. ,,Daar ben ik heel blij mee”, zei trainer Ron Jans. ,,Daar spreekt ambitie uit. Ik vind ook dat we nu geen dragende spelers moeten verkopen als we het geld niet echt meteen nodig hebben.”

Zerrouki meldde zich ziek nadat technisch directeur Jan Streuer aan Feyenoord had laten weten dat de transfer niet doorging. ,,Hij was ook echt ziek”, benadrukte Jans. ,,Zoals duizenden andere Nederlanders. Michel Vlap was ook ziek, net als Gijs Smal en Mees Hilgers. Daar krijg ik toch ook geen vragen over? Gelukkig is iedereen weer fit. We hebben een fitte selectie en kijken echt uit naar de wedstrijd tegen Ajax. We hebben er heel veel zin in.”