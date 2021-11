Rai Vloet voor medische behandeling vrijgelaten na fataal ongeluk, verhoor volgt

Vloet zat met een 27-jarige man uit Veldhoven in de auto, het is nog niet bekend wie er achter het stuur zat. De vriend van de speler van Heracles is verhoord en maandag heengezonden. Vloet is vrijgelaten voor een medische behandeling, maar zal later alsnog worden verhoord, laat de politie weten. Ze blijven op dit moment allebei verdachte in deze zaak. Het onderzoek wordt voortgezet.