Rafael van der Vaart in actie tegen homofobe spreekkoren

FC Eindhoven schakelt De Graafschap uit en mag blijven dromen van de eredivisie

FC Eindhoven mag blijven dromen van de eredivisie. De ploeg van Rob Penders won vrijdagavond in de play-offs met 3-1 van De Graafschap. Dat was na de 1-1 in Doetinchem genoeg om verder te komen. Eindhoven speelt in de tweede ronde tegen ADO Den Haag of NAC.

13 mei