Racing Genk wil Van den Brom losweken bij FC Utrecht

Thorup vertrok onlangs zeer abrupt naar FC Kopenhagen. Daarom is de trainersvacature bij Genk vacant. Van den Brom is met stip de eerste optie om die in te vullen, nadat OH Leuven-trainer Marc Brys bedankte. Volgens Het Laatste Nieuws is een akkoord zelfs al in de maak en zit Van den Brom, als alle partijen er uitkomen, zondag al niet meer op de bank bij FC Utrecht - Ajax. Hij stond eerder al op de shortlist van Genk, toen Thorup de voorkeur kreeg na het ontslag - ook nog dit seizoen - van Hannes Wolf. Een andere, minder begeerde optie voor Genk is FC Midtjylland-trainer Brian Priske, die afgelopen dinsdag nog van Ajax verloor (1-2).