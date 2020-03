Quiz | Welke international kreeg in de WK-finale tegen Spanje in 2010 rood?

Video Profvoet­bal­lers in spanning om kabinetsbe­sluit: ‘Vreemd als structuur wegvalt’

8:48 De Nederlandse profvoetballers horen dinsdag of ze binnenkort weer kunnen beginnen met trainen of dat de maatregelen die door het kabinet zijn genomen worden verlengd. Ze zitten net als bijna iedereen in het land al twee weken thuis, omdat ook de profclubs hun faciliteiten hebben moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De kans dat de maatregelen die tot en met 6 april gelden worden opgeheven, lijkt overigens niet groot.