Quiz! Wat weet jij van Derby der Lage Landen?

Koeman tempert optimisme: 'Oranje is er nog lang niet'

19:54 Met de historische zege op Duitsland nog vers in het geheugen, staat het Nederlands elftal morgenavond alweer voor een nieuwe uitdaging in het Koning Boudewijnstadion van Brussel. Oranje mag zich nu in een vriendschappelijk duel meten met België, samen met Frankrijk de nummer één van de wereldranglijst.