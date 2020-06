Quiz | In welk jaar won Ruud Gullit de Gouden Bal?

Column Fans Feyenoord kokhalzen van idee dat Liam Kelly 600.000 euro per seizoen opstrijkt

8:21 Het salarisplafond in de Kuip is al een tijdje verdwenen. Supporters kokhalzen bij het idee dat de Ier Liam Kelly zo'n 600.000 euro per jaar opstrijkt en dat de spits van Feyenoord O21 meer verdient dan onze premier, zo schrijft Feyenoord-verslaggever Mikos Gouka in zijn column.