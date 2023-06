Quinten Timber draagt aanvoerdersband bij Jong Oranje tijdens EK: ‘Hij gaat voorop in de strijd’

Dat heeft bondscoach Erwin van de Looi zijn spelers vandaag medegedeeld. Van de Ven is de tweede aanvoerder tijdens het EK in Georgië, waar Jong Oranje het in de poulefase opneemt tegen de leeftijdsgenoten van Portugal, België en het gastland. ,,De keuze voor Quinten heeft te maken met zijn rol in de ploeg en zijn kwaliteiten op én naast het veld’’, vertelde Van de Looi. ,,Hij heeft een goede uitstraling, gaat voorop in de strijd en is een talentvolle speler. Hij is een mooi voorbeeld van een Jong Oranje-speler.’’