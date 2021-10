Quincy Promes blijft hopen op Oranje en volgt Guus Til: ‘Maar ik ben niet geïnteresseerd in Feyenoord’

Quincy Promes heeft nog altijd de hoop dat hij ooit terugkeert bij Oranje. Dat zegt hij op de clubkanalen van Spartak Moskou. Daar krijgt hij ook de vraag of hij Guus Til, momenteel door Spartak Moskou verhuurd aan Feyenoord en dus mogelijk toekomstig ploeggenoot van Promes, een beetje in de gaten houdt.

Promes wordt nog altijd verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij en bondscoach Louis van Gaal erkende dat hij niet zo snel een speler op zou roepen die in een dergelijke situatie verkeert: ,,Als een speler in zo’n zaak verwikkeld is, heeft hij veel meer moeite om de focus op de wedstrijd te houden. In Rusland ben je ver weg, maar in Nederland heel dichtbij. Ik heb gezien hoe Quincy heeft gespeeld bij Spartak Moskou. In 2014 zat hij net niet bij de laatste 23 spelers voor het WK", zei Louis van Gaal op de persconferentie voor de afgelopen interlands tegen Letland en Gibraltar.

De 29-jarige Promes heeft zelf de moed nog niet opgegeven: ,,Het is altijd moeilijk om weer in het Nederlands elftal te komen. De coach kan uit een grote selectie aan spelers kiezen. Ik heb de afgelopen zeven jaar vijftig wedstrijden gespeeld voor het nationale team. Als ik in goede vorm ben en weer opgeroepen word, ga ik. Het is als een extra bonus. Meneer Van Gaal kent mijn potentieel, maar ik ben momenteel gefocust op Spartak", zegt Promes op de clubwebsite.

Guus Til

Waar Promes het afgelopen jaar de eredivisie inruilde voor de Russische competitie, daar bewandelde Guus Til juist de omgekeerde route. Til wordt momenteel door Feyenoord gehuurd van Spartak Moskou, maakte zijn rentree bij Oranje én scoorde in de interland tegen Turkije begin september. Of Promes zijn landgenoot volgt? ,,Nee, ik ben niet geïnteresseerd in Feyenoord omdat ik bij Ajax hoor. Als Guus tegen mijn Amsterdammers speelt, zal ik hem wel zien. Ik ben blij voor hem, maar waarom kon hij niet zo veel scoren voor Spartak? Of hij kon niet acclimatiseren, of hij kon zijn sterke punten niet goed gebruiken.”

