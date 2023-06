Quilindschy Hartman verwacht vol Georgisch stadion voor groepsfinale: ‘Niet bang zijn om ons eigen spel te spelen’

Jong Oranje moet dinsdag (18.00 uur) het vege lijf zien te redden op het EK, door het stuntende gastland en koploper Georgië in een nagenoeg volle Boris Paichadze-stadion te verslaan. ,,Dat het vol zit, is alleen maar mooi”, zegt Quilindschy Hartman. ,,We moeten genieten van de sfeer en niet bang zijn om ons eigen spel te spelen.”

,,Dat werd tijd, want tot nu toe hebben we op twee eindtoernooi niet voor meer dan vijfhonderd man gespeeld’’, besloot bondscoach Erwin van de Looi de persconferentie in Tbilisi. Dat zal dinsdagavond anders zijn als hij met Jong Oranje - na twee remises - koploper Georgië wil verslaan om de jacht op de gewenste EK-titel in leven te houden.

Als gastland trokken de Georgische beloften al veel bekijks, laat staan nu ze zich met een zege op Portugal en een gelijkspel tegen België een uitstekende uitgangspositie verschaft hebben. Daardoor worden in het Boris Paichadze-stadion minimaal 42.000 toeschouwers verwacht voor de finale in de groep.

‘Gewoon goed gedaan’

,,Ik had ze vooraf misschien niet bovenaan verwacht, maar we wisten wel dat ze goed konden voetballen. En ze hebben het gewoon goed gedaan, met het publiek, dat ze helpt, erachter. Morgen moeten wij laten zien dat we het betere team zijn”, stelde de eveneens aangeschoven Hartman.

Bij winst verzekert Jong Oranje zich van een plek in de kwartfinale, mogelijk zelf als groepswinnaar. Bij puntverlies sneuvelt de EK-droom haast zeker. Net als Van de Looi weet de linksback van Feyenoord dat Jong Oranje het in het laatste groepsduel niet bij blaffen kan houden. ,,Ik denk wel dat we tegen Portugal en België genoeg gecreëerd hebben, maar dat we niet beslissend genoeg waren in het laatste deel van het veld. Maar als we de kansen nu ook af gaan maken, hebben we een goede kans om door te gaan.”

Volledig scherm Quilindschy Hartman. © ANP / EPA Hartman zelf beleefde dit seizoen zijn doorbraak in de Kuip. De verdediger werd kampioen met Feyenoord en speelde in de kwartfinale van de Europa League bijvoorbeeld in een vol stadion in Rome. ,,Dat er zoveel supporters bij zijn, is alleen maar mooi. We moeten genieten van de sfeer en vooral niet bang zijn om ons eigen spel te spelen.

,,Zoals we dat tegen België en Portugal ook hebben gedaan. Als we dat doen, hebben we een goede kans om te winnen. We moeten zorgen dat we scherp zijn. Dan hebben wij spelers met specifieke kwaliteiten die het voor ons kunnen afmaken.”

Matchcenter

Check alle programma's, uitslagen en standen uit de topcompetities in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, België én Nederland in ons matchcenter. Check hieronder al onze podcasts én voetbalvideo's.

Beluister hier onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze laatste voetbalvideo's