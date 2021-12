Qua lelijkheid was deze editie van de Klassieker onovertroffen

Door Sjoerd Mossou



In de uren voor de wedstrijd had de media-afdeling van Feyenoord nog een stemmig filmpje gelanceerd. De metafoor in de verhaallijn was best mooi uitgewerkt: de Klassieker als een soort veelgelaagd kunstwerk. Een oud-Hollandse stammenstrijd om in te lijsten.



Maar wie even later de parkeerplaats voor het Maasgebouw overzag, werd in één klap compleet ontnuchterd. Capuchonnetjes, gesmijt met vuurwerk en dranghekken, blaffende politiehonden, ME-pelotons: Feyenoord-Ajax had het decor van een slagveld. De waanzin regeerde - en werd pas geneutraliseerd toen een groot waterkanon het plein eindelijk leeg spoot.