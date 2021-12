PSV’er Sangaré naast sloper nu ook architect: ‘Het is een kwestie van vertrouwen’

De spagaat van de voetbalana­ly­ti­cus: ‘Je moet ertegen kunnen dat mensen je een eikel vinden’

Het is soms een gevoelig spanningsveld: de oud-voetballer die als televisie-analyticus oordeelt over de prestaties van een ander. In hoeverre schendt dat de aloude kleedkamercodes? Wie heeft recht van spreken en wie niet? ,,Het is ook een karakterkwestie. Als je niet per se aardig gevonden hoeft te worden, helpt dat enorm.’’

28 november