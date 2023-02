PSV zorgt op emotionele avond voor voetbalshow tegen FC Groningen

PSV pakte simpel de drie punten in het thuisduel met FC Groningen. Eerder dit seizoen werd in de Euroborg nog met 4-2 verloren, maar nu was PSV vrijwel de hele wedstrijd soeverein. Xavi Simons groeide uit tot de uitblinker en zijn 2-0 was een hoogtepunt van de avond. Ook de toegift van Guus Til, die de 6-0 eindstand met de hak maakte, was bijzonder fraai.



PSV maakte er uiteindelijk zes en dat strookte wel met het wedstrijdbeeld, waarin PSV alleen door eigen fouten een paar kansen weggaf. Simons was voor rust al belangrijk voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij, die nog lang moest wachten op de eerste goal. Luuk de Jong was trefzeker nadat Simons en ook Johan Bakayoko nuttig voorwerk hadden verricht.