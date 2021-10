PSV ziet Madueke en Gakpo geblesseerd uitvallen richting Ajax-uit

Noni Madueke moest in de 54ste minuut geblesseerd naar de kant. De Engelse aanvaller leek naar zijn hamstring te grijpen en ging zwaar geïrriteerd naar de kant. Yorbe Vertessen was zijn vervanger. Vier minuten later schoot Cody Gakpo de 1-1 binnen tegen AS Monaco, maar ook de international van Oranje viel kort daarna uit met een blessure nadat hij ongelukkig terechtkwam na een luchtduel. Hij werd vervangen door de Portugees Bruma. ,,Ik kwam vervelend terecht op mijn enkel en de pijn ging niet weg, dus moest ik er helaas niet uit. Of de wedstrijd tegen Ajax nu in gevaar is? Dat weet ik niet, we zullen het morgen moeten behandelen en hopen dat de schade meevalt", zei Gakpo na afloop bij ESPN.