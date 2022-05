PSV zet opnieuw vol in op een rentree van Luuk de Jong

Hoe groot die som precies moet zijn, is nog niet bekend. Duidelijk is dat Sevilla hem niet voor een appel en een ei laat gaan, zeker niet nu De Jong dit seizoen waarde heeft gehad in Barcelona. De Catalanen konden in de slotfase meer dan eens rekenen op de kopkracht van de in Doetinchem opgegroeide spits. PSV is op regelmatige basis met hem in gesprek, zeker omdat hij in het verleden tot clubambassadeur is benoemd. De Jong wordt gezien als de spits die in de komende seizoenen nog altijd 20 tot 25 goals in de eredivisie kan maken. In zijn laatste seizoen in Eindhoven maakte hij er nog meer (28), maar greep PSV net naast de titel.