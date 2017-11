PSV zet bij winst op Excelsior een na beste eredivisiestart in clubhistorie neer

In seizoen 1977-1978 had PSV na twaalf competitieronden één gelijkspel moeten toestaan en kwam er in speelronde dertien een remise bij. PSV kan vandaag dus deze generatie spelers, in 1978 winnaar van de UEFA CUP, in de eredivisie overtreffen. PSV was vorige week na de winst in Zwolle de best startende eredivisieploeg in deze eeuw (in punten gemeten), na 12 duels.