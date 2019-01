‘PSV wordt kampioen en Ajax pakt de beker’

Kampioen: PSV

,,Aan het begin van het seizoen dacht ik dat Ajax de titel zou pakken, maar als ik nu een naam zou moeten noemen zeg ik PSV. Mark van Bommel levert daar uitstekend werk. Er breekt veel jong talent door en de grootse aankoop, Érick Gutiérrez, is niet eens zeker van een basisplaats. Daarnaast kunnen zij zich volledig op de competitie richten, terwijl Ajax nog op verschillende fronten actief is. Dat zou wel eens het verschil kunnen maken.’’

Winnaar KNVB-beker: Ajax

,,De bekerwinnaar vind ik lastig om te voorspellen. Eigenlijk kunnen alle overgebleven teams de beker winnen. Bij dat toernooi ben je heel erg afhankelijk van een gunstige loting. Als je daarin een beetje gelukkig bent, sta je zomaar in de kwartfinale. Kijk maar naar Feyenoord, dat de laatste jaren veel thuiswedstrijden speelt. Toch denk ik niet dat zij de beker winnen. Ajax is voor mij toch licht favoriet.’’

Rechtstreekse degradant: De Graafschap

,,De Graafschap is voor mij degradatiekandidaat nummer één. Ik vind het wel jammer. Ik heb immers veel sympathie heb voor die club, maar de selectie is gewoon niet goed genoeg om te concurreren met de andere clubs. De concurrenten pakken eigenlijk ook teveel punten. FC Emmen heeft bijvoorbeeld al een flinke voorsprong opgebouwd met de Graafschap.’’

Kampioen Keuken Kampioen Divisie: Sparta

,,De Keuken Kampioen Divisie is dit seizoen razend spannend. In mijn ogen kunnen de eerste zes clubs kampioen worden. Gezien de investeringen en het budget zou FC Twente kampioen moeten worden. Dat kon nog steeds, maar dat wordt wel lastig. Bij de huidige koploper, FC Den Bosch, is het ook maar de vraag of ze het gaan volhouden. Voorafgaand aan het seizoen was Sparta mijn favoriet en daar blijf ik bij. Ze hebben een hele ervaren brede selectie en dat kan de doorslag geven.’’