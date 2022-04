PSV wint spectaculaire bekerfinale tegen Ajax na droomstart tweede helft

Een sfeervolle Kuip was het decor voor de 103e KNVB-bekerfinale. PSV begon sterk aan het duel en zette Ajax in de beginfase onder druk, nadat de ploeg van Roger Schmidt donderdagavond nog een zware wedstrijd tegen Leicester City (1-2 nederlaag) had gespeeld. Een schotje van Cody Gakpo volgde, maar na een minuut of tien leek PSV zelfs op voorsprong te komen tegen de Amsterdammers. Eran Zahavi werd diep gestuurd door Mario Götze en de spits rondde af, maar dat deed hij in buitenspelpositie.

De blijdschap van de PSV-fans was dus van korte duur. Na het eerste kwartier werd Ajax sterker. PSV kreeg maar moeilijk de druk erop en kwam ook niet meer tot kansen. Na 23 minuten werd de eerste de beste Ajax-kans direct omgezet in een goal. Een combinatie tussen Ryan Gravenberch en Dusan Tadic kwam uiteindelijk terecht bij eerstgenoemde, die vervolgens vanaf de rand van de zestien in de verre hoek raak schoot: 0-1.

Vervolgens golfde het spel een beetje op en neer, zonder dat beide ploegen echt tot grote kansen kwamen. Eenmaal was Ajax dicht bij een tweede treffer, sterker nog: Noussair Mazraoui schoot vlak voor rust raak. Maar net voordat de rechtsback de bal ontving, stond Tadic al buitenspel: de goal werd dus afgekeurd.

Droomstart PSV na rust

Na rust vloog PSV uit de startblokken. Al snel zorgde Erick ‘Guti’ Gutiérrez uit een vrije trap voor de 1-1. De Mexicaanse middenvelder reageerde alert bij een bal die werd doorgekopt. Luttele seconde daarna konden de PSV-fans nóg harder juichen. Aanvoerder Cody Gakpo dribbelde het halve veld over, trok naar binnen en schoot raak in de korte hoek: 2-1.

Ook daarna ging de wedstrijd in razendsnel tempo verder. Ajax leek al snel weer gelijk te maken toen Klaasen raak schoot, maar opnieuw greep de VAR in. Brian Brobbey stond namelijk net daarvoor met z’n hak buitenspel. Opgelucht adem halen voor PSV, en dat konden ze binnen een minuut nog een keer doen, toen Tadic hard op de paal schoot.

PSV bleef daarna enigszins eenvoudig overeind. Ajax kwam er zo af en toe nog wel eens gevaarlijk uit -een hachelijke situatie werd knap gered door Mvogo- maar de Amsterdammers waren te vaak slordig aan de bal. PSV kreeg daarentegen op de counter de nodige ruimte, onder meer invallers Yorbe Vertessen en Armindo Bruma probeerden daarvan te profiteren. De razendsnelle Portugees liet liefst drie grote kansen op de 3-1 liggen, maar uiteindelijk hield PSV toch stand en won het deze zinderende finale.

In de 85ste minuut viel Mohamed Ihattaren nog in voor Steven Berghuis voor zijn debuut in Ajax 1. Het afgegleden talent probeerde nog beslissend te zijn, maar ook in de hectische slotfase bleef PSV ook overeind. Daarmee legde het niet alleen beslag op de tiende KNVB-beker in de clubhistorie, de nummer twee van de eredivisie deelde Ajax ook een mokerslag uit in de strijd om de titel. Daarin verdedigt de koploper een voorsprong van vier punten, maar worden de punten al twee maanden met pijn en moeite binnengeharkt.

Waar Ten Hag nu kan fluiten naar zijn derde dubbel met Ajax, zal hij met zijn tobbende elftal alle zeilen bij moeten zetten om PSV-coach Roger Schmidt bij zijn afscheid van de nationale treble af moeten houden. Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de eredivisie. PSV keert op zondag 8 mei nog terug in de Kuip voor de wedstrijd tegen Feyenoord.

