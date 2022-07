PSV wint Johan Cruijff Schaal na spectaculaire zege op Ajax

PSV heeft op spectaculaire wijze de Johan Cruijff Schaal gewonnen. In een zeer doelpuntrijk duel wonnen de Eindhovenaren met 3-5 van Ajax in de Johan Cruijff Arena. Ajax-aankoop Calvin Bassey beleefde een ongelukkig debuut met een directe rode kaart.

Het voetbalseizoen is officieel begonnen. En hoe, met een achtbaanrit die alle kanten opslingerde en met acht goals dramatische wendingen, een verrassende winnaar en ook zeer pijnlijke en sprookjesachtige vuurdopen kende.

Zo bleef de ploeg die aanvankelijk heer en meester was en de rivaal meerdere malen tot wanhoop dreef, met lege handen achter. Sterker nog, Ajax liep met een dramatische defensie, een debuterende jonkie die onder de lat keihard door de mand viel (Jay Gorter) en een topaankoop (Calvin Bassey) die binnen tien minuten met rood van het veld werd gestuurd voor een grove charge zelfs behoorlijke schade op.

En dat terwijl het PSV in het eerste half uur nog de eerste prijs hard afhandig leek te maken na de oorwassing van vorig seizoen (0-4). Ajax had al een paar schotjes gelost toen Steven Bergwijn na een kwartier spelen zijn visitekaartje afgaf. Hij werd gevonden door Wijndal, passeerde Ki-Jana Hoever en Johan Bakayoko (de vervanger van de zwaar geblesseerde Noni Madueke) met een heupbeweging en zette zijn voormalige werkgever na zijn recordtransfer op achterstand.

Ajax drukte door, zonder nog eens te bijten. De Amsterdammers waren echter feller en vonden veel makkelijker de vrije man, terwijl bekerwinnaar PSV de bal amper in de ploeg wist te houden. Dat veranderde in het laatste kwartier, toen Ajax de rivaal plots wel steeds de oversteek toestond.

Erger nog, sterspeler Cody Gakpo kreeg telkens de tijd en ruimte om de bal in de doelmond te krullen. En daar kwam plots de zwakte van de kampioen met een relatief kleine defensie tegen sterke koppers als Luuk de Jong en Guus Til aan het licht. Laatstgenoemde profiteerde andermaal, door eerst Wijndal af te troeven en op slag van rust PSV zelfs op voorsprong te koppen. Daarbij kwam Gorter, die in tegenstelling tot de pas herstelde Remko Pasveer een groot deel van de voorbereiding keepte, dramatisch uit. De jonge sluitpost bokste niet de bal maar Daley Blind tegen de vlakte en kon de bal voor de tweede keer uit het net grissen.

Dat zou Gorter nog drie keer doen. Ajax kwam via Antony na een fraaie aanval over links, met Wijndal opnieuw als aangever, nog langszij, maar betaalde ook in de tweede helft op blamerende wijze de prijs voor het geschutter achterin. Zo leidde Gorter, die een ver schot van Armando Obispo als een hete kroket loste, een nieuwe voorsprong van PSV in. Gakpo was er als de kippen bij om de rebound binnen te werken.

Niet veel later stond de Ajax-defensie Til een schietkans toe. Opnieuw met fatale gevolgen, aangezien zijn poging maar half werd gekraakt en over Gorter het doel in stuiterde. Invaller Mohammed Kudus bracht de spanning nog terug door ook in zijn vierde opeenvolgende wedstrijd te scoren, en fraai ook, maar het hielp Ajax niet.

Een nieuwe comeback werd een hels karwei toen de ingevallen debutant Calvin Bassey na ingrijpen van de VAR al snel met rood van het veld werd gestuurd. Aan het laatste sprankje hoop maakte een PSV-invaller, Xavi Simons, met een handige en fraaie goal definitief een eind: 3-5. Zo kreeg Ajax voor het eerst sinds 14 mei 1983 vijf tegendoelpunten in een officieel duel in eigen stadion. (Destijds een 6-5 zege tegen Fortuna Sittard).

Opsteker

Zo blufte PSV de landskampioen en de titelfavoriet net als in de twee voorgaande rechtstreekse finales, om de Super Cup en de KNVB-beker vorig seizoen, ook in de strijd om de 26ste editie van de Johan Cruijff-schaal af. Daarmee delen de Eindhovenaren in ieder geval een eerste mentale tik uit aan de rivaal. De eerste trofee van het seizoen is voor coach Ruud van Nistelrooij en zijn ploeg ook een opsteker in aanloop naar het belangrijke uitduel met Monaco, in de voorronde van de Champions League.



Dat betekent niet dat de debuterende trainer geen huiswerk heeft voor de jacht op een Champions League-ticket. Zo kwam PSV tot de eerste treffer nauwelijks tot een fatsoenlijke combinatie of scoringskans en komt vrijwel al het gevaar van de linkerflank nu Madueke dit jaar waarschijnlijk niet meer in actie komt.

En Schreuder en Ajax? Daar vielen de onderste puzzelstukjes juist weer uit elkaar. Met Pasveer heeft de nieuwe hoofdtrainer er waarschijnlijk al één te pakken, maar de samenstelling van de defensie en het middenveld zijn alweer aan mutaties onderhevig. En de aanstaande schorsing voor de fysiek sterke debutant Bassey maakt de puzzel er in de ‘kleine’ en kwetsbare achterhoede niet gemakkelijker op.

