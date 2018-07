PSV wint en maakt prima indruk tegen Turkse kampioen Galatasaray

De ploeg van Mark van Bommel maakte in het tweede deel van de eerste helft een prima indruk en kreeg daarin vat op de tegenstander. Daarvoor was het duel meer in balans. Steven Bergwijn onderstreepte het overwicht van PSV voor rust met een fraaie goal, die via de rechter- en linkerpaal binnen zeilde. Hij beloonde goed voorwerk van Daniel Schwaab en Denzel Dumfries. Ook Luuk de Jong kreeg in die fase nog een aardige kans. Galatasaray was wel een paar keer gevaarlijk voor het doel van Jeroen Zoet gekomen, maar kon niet al te veel gevaar stichten.



Bij PSV pakte Zoet zijn eerste wedstrijdminuten van dit seizoen mee en koos Van Bommel voor een verdedigend centrum met Nick Viergever en Daniel Schwaab. Viergever maakte zijn debuut voor PSV en kwam met een verdienstelijk optreden. Na rust werd hij vervangen door Nicolas Isimat-Mirin. Bij PSV maakte ook Jorrit Hendrix zijn rentree, na een periode waarin hij met een lichte blessure kampte. PSV scoorde via Donyell Malen, weer uit een voorzet van Dumfries, maar kon niet heel lang van de comfortabele marge genieten.



Galatasaray kwam snel terug via een lobje van Martin Linnes, die Jeroen Zoet wist te verschalken. Daarna had Luuk de Jong nog de kans op 3-1, nadat Malen hem goed wegstuurde, maar hij kon niet afwerken. Cody Gakpo deed dat als invaller wel overtuigend, en schoot de beslissende goal in de kruising binnen.