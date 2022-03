PSV wil prima week afsluiten met zege op Fortuna Sittard

Swingend Go Ahead Eagles met ruime cijfers langs matig spelend Cambuur

Go Ahead Eagles heeft een verdiende overwinning geboekt op Cambuur. De ploeg van Kees van Wonderen was heer en meester in eigen huis, en zette de Friezen met 3-0 aan de kant. De club uit Deventer neemt met de drie punten afstand van de degradatiezone.

19 maart