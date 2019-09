PSV wil ongeslagen reeks uitbreiden, Feyenoord tegen ‘angstgegner’

Speelronde 6Na twee weken vol interlandvoetbal gaat de eredivisie zaterdag direct los met vijf duels. De traditionele top drie speelt met een Europese week voor de boeg thuis, met PSV dat met koploper Vitesse op papier de zwaarste klus heeft. Aan de hand van de leukste weetjes en feitjes van databureaus GraceNote en Opta kijken we vooruit naar speelronde zes in de eredivisie.

AZ - Sparta Rotterdam (zaterdag, 18.30 uur)

AZ is tegen Sparta in de eredivisie al sinds 1996 ongeslagen, een reeks van 23 wedstrijden (W18 - G5). Het is de langste ongeslagen reeks van de Alkmaarders tegen welke eredivisieclub dan ook. De wedstrijd wordt gespeeld op het kunstgras van het Cars Jeans Stadion, de thuishaven van ADO Den Haag. Sparta weet hoe het is om te winnen in Den Haag. Tegen ADO Den Haag won de ploeg van trainer Henk Fraser, die tegen AZ voor de 150ste keer als trainer op de bank zit bij een eredivisieduel, in de derde speelronde al met 1-2.

Vermoedelijke opstelling Sparta.
Vermoedelijke opstelling AZ.

Ajax - sc Heerenveen (zaterdag, 18.30 uur)

Ajax verloor geen van de laatste twintig thuisduels met Heerenveen (W17 - G3). In de laatste tien thuiswedstrijden van Ajax tegen de Friezen vielen gemiddeld 5,2 doelpunten per wedstrijd. Tijdens de laatste ontmoeting op 20 januari van dit jaar werd het zelfs 4-4. Het is de laatste keer dat Ajax in de eredivisie tegen puntenverlies aanliep op eigen veld.

Hakim Ziyech kan tegen zijn oude club Heerenveen zijn 200ste eredivisieduel spelen. Tot nu toe was de spelmaker van Ajax goed voor 77 goals en 76 assists in 199 wedstrijden. Sinds Dusan Tadic naar Ajax kwam, is niemand betrokken bij meer goals (32) en assists (17) in de eredivisie dan de Serviër.

Vermoedelijke opstelling sc Heerenveen.
Vermoedelijke opstelling Ajax.

VVV Venlo - FC Groningen (zaterdag, 19.45 uur)

De laatste drie VVV-goals werden gemaakt door middenvelder Evert Linthorst, die de eerste speler kan worden sinds Nordin Amrabat (in 2007) die vier opeenvolgende eredivisiedoelpunten van VVV voor zijn rekening neemt. Slechts één keer hield VVV dit kalenderjaar de nul in de eredivisie, met in de laatste zes duels zelfs een gemiddeld aantal tegengoals van drie per wedstrijd. Wellicht dat de Venlose defensie dat gemiddelde tegen FC Groningen iets omlaag kan schroeven. De Groningers scoorden dit seizoen pas drie keer in vier duels.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen.
Vermoedelijke opstelling VVV.

PSV - Vitesse (zaterdag, 20.45 uur)

PSV is 49 thuiswedstrijden achtereen ongeslagen in de eredivisie en verloor in 2016 voor het laatst in eigen huis, van Feyenoord (0-1). Een zege van Vitesse dateert van nog langer geleden. In 2013 wonnen de Arnhemmers met riante cijfers: 2-6. Vitesse is met elf punten uit vijf wedstrijden koploper en verloor slechts één van zijn laatste 13 eredivisieduels (bij Ajax, 4-2).



Donyell Malen, scorend in zijn laatste drie thuisduels, hield zijn vizier ook bij Oranje op scherp door trefzeker te zijn bij zijn debuut tegen Duitsland. Kan hij zijn scorend vermogen opnieuw etaleren bij het mogelijke debuut van Ritsu Doan? Hij kan de eerste Japanner worden in het shirt van PSV. De laatste Aziatische speler in Eindhovense dienst was Zuid-Koreaan Ji-Sung Park, in 2014.

Vermoedelijke opstelling Vitesse.
Vermoedelijke opstelling PSV.

FC Utrecht - FC Emmen (zaterdag, 20.45 uur)

Vorig seizoen stapte FC Emmen zowel thuis (2-0) als uit (1-2) als winnaar van het veld tegen FC Utrecht. De defensie van de Drentse ploeg hield de Domstedelingen in de thuisoverwinning op 20 april van scoren af, waarmee Emmen de laatste ploeg is waartegen FC Utrecht het niet niet wist te vinden. De ploeg van trainer John van den Brom scoorde in de eerste vijf wedstrijden tien keer. Alleen Ajax (15 goals) en Sparta (11 goals) konden tot nu toe vaker juichen.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen.
Vermoedelijke opstelling FC Utrecht.

PEC Zwolle - RKC Waalwijk (zondag, 12.15 uur)

In het seizoen 2013/2014 troffen PEC Zwolle en RKC elkaar voor het laatst in de eredivisie. De duels in Zwolle en Waalwijk eindigden in 1-1. RKC wacht nog op zijn eerste overwinning van het seizoen, waarmee het samen met Fortuna de enige ploeg is die nog geen driepunter bij mocht schrijven. De laatste eredivisieoverwinning van RKC is ruim vijf jaar geleden, toen Roda JC werd verslagen: 0-1.

Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk.
Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle.

Feyenoord - ADO Den Haag (zondag, 14.30 uur)

Alleen van Ajax (58 keer) en PSV (40 keer) verloor Feyenoord in de eredivisie vaker dan van ADO Den Haag (24 keer). Ook in drie van de vier meest recente ontmoetingen lukte het Feyenoord niet om te winnen (G2 - V1). De Rotterdammers beleven met zes punten uit vier duels hun slechtste seizoensstart in vijf jaar, toen zij slechts vijf punten pakten. Aanwinst Marcos Senesi kan de zesde Argentijn worden die in de eredivisie minuten maakt voor Feyenoord.

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag
Vermoedelijke opstelling Feyenoord.

Heracles Almelo - Willem II (zondag, 14.30 uur)

In een spectaculair duel won Willem II vorig seizoen met 3-4 in Almelo, onder meer door twee doelpunten van de Zweed Alexander Isak. Een opvallend detail is het verschil in vastigheid in de basiself. Willem II-trainer Adrie Koster, zondag voor de 250ste keer op de bank als trainer tijdens een eredivisieduel, gebruikte dit seizoen pas 12 basisspelers. Heracles-coach Frank Wormuth is juist niet van de vastigheid. Elke wedstrijd staat er een nieuwe basisopstelling op het wedstrijdformulier, al lijkt Wormuth vast te houden aan de elf namen die wonnen bij FC Groningen. Never change a winning team.

Vermoedelijke opstelling Willem II
Vermoedelijke opstelling Heracles.

Fortuna Sittard - FC Twente (zondag, 16.45 uur)

Het gepromoveerde FC Twente bleef dit seizoen nog ongeslagen. Daarmee is het de eerste gepromoveerde club die hierin slaagt sinds VVV-Venlo in het seizoen 2009/2010. Fortuna heeft het een stuk lastiger, met slechts twee punten.



Met Oriol Busquets van FC Barcelona werd de Spaanse enclave bij FC Twente afgelopen zomer uitgebreid tot vijf spelers. Trainer Gonzalo Garcia gunde hen tot dusver allemaal speelminuten, waarmee FC Twente de eerste ploeg is waarvoor vijf Spanjaarden in actie komen in de eredivisie.