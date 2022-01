PSV wil langer door met Roger Schmidt: ‘We willen samen omhoog’

,,Die intentie is er zeker. We hebben ook goede gesprekken”, aldus De Jong. ,,Aan de andere kant zijn we, aan beide kanten, ook heel ontspannen. We hebben een goede relatie en open communicatie. Die druk zit er dus niet zozeer op. Ik denk wel dat er einde voorjaar duidelijkheid over komt. Wij zijn alleen met deze trainer bezig.”

De Jong is niet bang dat, als de onderhandelingen met Schmidt op niets uitlopen, hij naast andere geschikte trainers voor PSV grijpt. ,,Daar denk ik niet zo heel erg aan. We hebben de intentie met deze trainer verder te gaan, verder kijken we op dit moment niet. Uiteindelijk willen wij met PSV ook verder en omhoog, dat hopen we samen te bereiken.”

Voor middenvelder Ibrahim Sangaré en aanvaller Cody Gakpo is concrete belangstelling, vertelde De Jong verder. De technisch manager is niet bang dat de twee spelers vertrekken. ,,Mijn wens is, al mag ik dat denk ik niet zeggen, dat hij 26 januari uitgeschakeld wordt en dan het eerste vliegtuig richting Eindhoven neemt”, aldus De Jong over Sangaré, die momenteel met Ivoorkust meedoet aan de Afrika Cup. ,,Ik ga er vanuit dat hij terugkomt, maar ik merk in de markt wel dat er veel interesse is voor hem.”

Datzelfde geldt dus voor Gakpo. ,,Al vrij snel was er interesse voor hem. Hij maakte natuurlijk zijn debuut in het Nederlands elftal en speelde daar goed en ook bij PSV goed. Toen kreeg ik al in de gaten dat er veel om hem heen speelde. Dus ik ben wel in gesprek met zijn management. We willen hem graag houden in Eindhoven, zeker deze transferperiode.”



Gakpo heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2025.