PSV wil geen bekerketsers meer en een serieuze gooi doen naar toernooiwinst

Hoe gaat Schmidt het aanpakken om bij de laatste zestien te komen en ook in het bekertoernooi te overwinteren? Vorige trainers van PSV wisselden er in dit soort wedstrijden steevast op los. De trainer van PSV liet de afgelopen weken zien dat vaste bases dit seizoen sowieso al zelden voorkomen bij de Eindhovense formatie. Hij gebruikte tot nu toe dertig spelers (!) in de eredivisie en rouleerde - al dan niet gedwongen door de omstandigheden - alsof het een lieve lust was. Daarnaast maakte een aardig bataljon talenten de eerste minuten in PSV 1 (Saibari, Felipe, Vertessen, Kjølø, Piroe, Ledezma). Tegen Sparta liet hij in de eredivisie ook goalie Lars Unnerstall onder de lat staan.



Dinsdag wilde de coach nog weinig prijsgeven, maar het heeft er alle schijn van dat er weer een aantal veranderingen komt. Bijna alle geblesseerde spelers van afgelopen weekend keren in ieder geval pas in 2021 terug. Zo zullen Marco van Ginkel, Érick Gutiérrez, Mauro Júnior, Ryan Thomas, Eran Zahavi en Armando Obispo pas volgend jaar weer in een officieel duel te zien zijn. Noni Madueke zal dit jaar nog wel aansluiten, al is nog onduidelijk of dat vanavond al kan.