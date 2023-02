PSV wil contract Xavi Simons snel openbreken en Paris Saint-Germain buitenspel zetten

Panenka | Aad de Mos: ‘Een beter moment voor Heitinga komt er niet’

De crisis bij Ajax lijkt eindelijk opgelost. Trainer John Heitinga maakte zijn opwachting in de wedstrijd tegen Excelsior, met een winst van 4-1 tot gevolg. Hidde van Warmerdam en Sjoerd Mossou zijn zo enthousiast, dat ze er zelfs een liedje aan wijden. Aad de Mos ziet zelfs zijn opvolger in Heitinga. En had Feyenoord een penalty moeten krijgen? Het wordt allemaal besproken in deze nieuwe Panenka.

