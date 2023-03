PSV weigert veldbestormer tot 2063 de toegang tot stadion én wil geld zien

Daarnaast verhaalt PSV alle schade die de club door de actie lijdt op de betrokken toeschouwer. Of dat veel oplevert, is maar de vraag. Wel wil PSV een duidelijk signaal afgeven dat deze situatie absoluut nooit meer mag voorkomen.

Dmitrovic gebaarde vervolgens naar de medische staf van Sevilla dat hij niet behandeld hoefde te worden. PSV stond op het moment dat de man het veld opkwam met 1-0 voor. Het werd kort daarna nog 2-0. Voor de Eindhovenaren was die zege niet genoeg om de achtste finales te halen. Sevilla had een week eerder in eigen huis met 3-0 gewonnen.

Directeur Marcel Brands van PSV was woedend en kondigde al aan dat hij de zwaarst mogelijke straf wilde voor de supporter. “We moeten dit keihard aanpakken en zorgen dat hij nooit meer in het stadion komt”, was zijn reactie. Later bleek dat de man al een stadionverbod had wegens eerder wangedrag en dus helemaal niet op de tribune had mogen zitten.