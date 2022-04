PSV wacht lastige heenwedstrijd bij Leicester City in kwartfinale Conference League

Podcast Ronald Koeman kijkt uit naar nieuwe periode bij Oranje: ‘We gaan verder op de ingezette weg’

Vanaf 1 januari 2023 begint Ronald Koeman (59) aan zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de KNVB zojuist bevestigd. Koeman, die voor zijn overstap naar FC Barcelona in augustus 2020 al 2,5 jaar bondscoach was, volgt na het WK in Qatar Louis van Gaal op. Hij tekende een contract tot en met het WK van 2026 in Mexico, Canada en de Verenigde Staten.

6 april