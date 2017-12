PSV - VVV-Venlo

Cambuur klopt GVVV en pakt tweede kwartfinale in twee jaar

19 december Voor het tweede jaar op rij heeft SC Cambuur de laatste acht gehaald in de KNVB-beker. De Friese club was op eigen veld met 3-0 te sterk voor GVVV, de nummer vier in de tweede divisie. Voor de thuisclub, die vorig seizoen zelfs doordrong tot de halve finales, kwamen Nigel Robertha, Matthew Steenvoorden en Ricardo Kip tot scoren.