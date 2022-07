PSV vroeg KNVB vergeefs om duel om Johan Cruijff Schaal te verplaatsen

Bekerwinnaar PSV en landskampioen Ajax strijden zaterdag in de Johan Cruijff Arena om de eerste prijs van het seizoen. Een ongelukkig moment voor de Eindhovenaren, die volgende week dinsdag al tegen AS Monaco aantreden in de derde voorronde van de Champions League. Een tweeluik dat zowel in financieel als sportief opzicht veel belangrijker is dan de voormalige Supercup.