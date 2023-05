PSV verzekert zich met uitblinker Xavi Simons van tweede plek, AZ profiteert niet van misstap Ajax

PSV-aanvoerder Luuk de Jong was in shock

PSV-aanvoerder Luuk de Jong was woensdag in shock toen hij hoorde dat trainer Ruud van Nistelrooij opstapte. ,,Dit heb ik als speler nog nooit meegemaakt. We waren in de volle focus om het seizoen af te maken. Wij stonden ook een beetje met onze mond vol tanden. Hij (Van Nistelrooij, red.) is een echte winnaar. Dat heeft hij altijd proberen over te brengen aan ons. Ik denk dat het team dat ook wel uitstraalde, soms misschien niet. “Ik ben er trots op hoe we dit seizoen als team altijd bij elkaar zijn gebleven. Dat we altijd weer opstonden en doorgingen. Dat kon Ruud bij ons opbrengen. Ik heb hem bedankt en gezegd dat ik in shock was door de gebeurtenissen. Daarna heb ik de focus op vandaag gelegd. Ik zal hem later nog wel uitgebreider spreken.”