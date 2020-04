PSV trapt met loonoffer alweer ander debat op gang

Door Maarten Wijffels



‘Hoe gaan we onze club redden in de coronacrisis?’ Dáár gaat nu de individuele focus op, van Venlo tot Heerenveen en van Groningen tot Breda. Bij PSV vinden ze zelfs dat er geen tijd meer is te verliezen nu bekend is op welk niveau alle clubs in het nieuwe seizoen spelen. Als eerste doet PSV een collectief loonoffer en daarmee de aftrap in het échte debat van de komende tijd.