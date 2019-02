PSV traint tien dagen achter gesloten deuren

Het is een opvallende wending bij PSV, dat vergeleken met andere clubs jarenlang gold als gastvrij en relatief weinig besloten trainingen had. Vorig seizoen gold het regime van twee besloten trainingen voor ieder officieel duel en daarvoor was er meestal sprake van een besloten training per wedstrijd. Trainer Dick Advocaat voerde in seizoen 2012-2013 vier besloten dagen per week in, maar daar stapte PSV een jaar later onder Phillip Cocu weer vanaf omdat dat niet bij de clubcultuur paste.



Vanaf begin 2019 is De Herdgang voor het eerst in de historie ook zonder doordeweekse wedstrijden regelmatig de hele week dicht.